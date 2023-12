Mitarbeiter des territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung haben einen Gesundheits- und Erholungskomplex Kosyno in der Region Transkarpaten überfallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mitarbeiter des territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung haben eine Razzia in dem Gesundheits- und Erholungskomplex Kosino in der Region Transkarpatien durchgeführt. Dies berichtete der Journalist Witalij Glagoga am Donnerstag, den 7. Dezember in Telegram.

„Heute besuchten Mitarbeiter der TCK den Gesundheits- und Erholungskomplex Kosino. Augenzeugen zufolge ist der Zweck des Besuchs derselbe wie in Uschhorod, Mukatschewo und Khust, die Übergabe von Vorladungen“, schrieb er.

Auf dem von dem Journalisten veröffentlichten Video ist eine große Anzahl von Männern in Militäruniformen und Polizisten zu sehen.