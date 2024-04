Ein Mitarbeiter des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung wurde in Bukowina angegriffen und eröffnete das Feuer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Czernowitz griff eine Gruppe von Zivilisten einen Mitarbeiter des territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung an. Er wurde gezwungen, Schüsse in den Boden abzugeben, meldete das regionale territoriale Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung in Czernowitz am Samstag, den 20. April.

Es wird angegeben, dass sich der Vorfall heute in der Nähe des Dorfes Tschernogozi während der Warnmaßnahmen ereignet hat. Dort griff die Gruppe einen Bediensteten des regionalen territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung von Vizhnytsia an, blockierte sein Auto und ging mit Gewalt und Drohungen gegen ihn vor.

„Um sein Leben und seine Gesundheit zu schützen, gab der Beamte Schüsse in den Boden ab, wodurch niemand verletzt wurde. Am Ort des Geschehens rief er die Vertreter der Polizei“, heißt es in dem Bericht.

In der regionalen territorialen Zentrum der Akquisition und soziale Unterstützung finden Sie heraus, alle Gründe und Umstände des Vorfalls, und hoffen auf eine angemessene Reaktion der Strafverfolgungsbehörden.

„Gemäß Teil 1 des Artikels 114-1 des Strafgesetzbuches „Behinderung der rechtmäßigen Tätigkeit der Streitkräfte der Ukraine und anderer militärischer Formationen in einem besonderen Zeitraum“ zieht eine Freiheitsstrafe von 5 bis 8 Jahren nach sich“, heißt es im Territorialen Zentrum für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung.

Zuvor hatte in der Region Chmelnyzky eine Gruppe von Frauen die Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung angegriffen und ihr Auto beschädigt. Später wurde bekannt, dass einer der Angreiferinnen eine Strafe droht.