Die Monobank hat die Betreuung von Kunden aus Russland und Weißrussland eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische Monobank hat die Betreuung von Kunden in Russland, Weißrussland und einigen anderen Ländern sowie auf der Krim und in den sogenannten „Republiken“ des Donbass eingestellt. Dies gab der Mitbegründer der Bank, Oleg Gorokhovsky, am Montag, 18. April, in seinem Telegram-Kanal bekannt.

„Ab heute stellen wir die Dienste für Kunden ein, die vor dem Krieg waren und die folgenden Gebiete noch nicht verlassen haben: Russland, Weißrussland, Krim, „LDNR“, Nordkorea, Syrien, Eritrea. Insgesamt sind es 11.251 Personen. Die Konten dieser Personen werden geschlossen. Ihnen wurden Karten des ‚Myr‘-Zahlungssystems empfohlen“, schrieb Gorokhovskyy.

Er forderte auch andere ukrainische Banken auf, dem Beispiel der Monobank zu folgen…