Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland sieht für sich keine Möglichkeit, am Forum der Krim-Plattform teilzunehmen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte am Dienstag, den 24. August.

Sie bezeichnete die ukrainische Initiative als Populismus und „realitätsfernes politisches Spektakel“, das darauf abziele, „das Thema des vorübergehenden Aufenthalts der Krim innerhalb der Ukraine im Informationsraum zu bewahren“.

Die Teilnahme einzelner Länder, internationaler Organisationen und ihrer Vertreter am Gipfeltreffen der Krim-Plattform werde von Moskau als Eingriff in die territoriale Integrität der Russischen Föderation betrachtet, so Zakharova.

„Wie wir gewarnt haben, wird dies unweigerlich unsere Beziehungen entsprechend beeinträchtigen“, betonte sie.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, Moskau sehe keine Möglichkeit, sich an dieser politischen Aktion „aufgrund ihrer zynischen antirussischen Ausrichtung“ zu beteiligen.

Wie Vesti.ua berichtet, fand das Gipfeltreffen der Krim-Plattform am Vorabend des 30. Jahrestages der Unabhängigkeit der Ukraine in Kiew statt. Es handelt sich um eine Initiative der ukrainischen Behörden, eine Verhandlungsplattform einzurichten, um sich mit internationalen Partnern abzustimmen, um die Rechte der Krimbewohner zu schützen und die annektierte Halbinsel zu räumen.

Präsident Wolodymyr Zelenski umriss in seiner Eröffnungsrede die Ziele für die Rückkehr der Krim in die Ukraine.

