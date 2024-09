Munitionsdepot in der Region Woronesch wurde von SBU-Drohnen gesichtet - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Nachrichtendienstlichen Quellen zufolge haben die Russen gestern Abend ein großes Munitions- und Ausrüstungsdepot in Soldatske in der russischen Region Woronesch verloren

Das Munitionsdepot in der russischen Region Woronesch wurde von Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes getroffen.

Dies wurde Suspilne von Quellen in den Spezialdiensten berichtet.

Den Quellen zufolge haben die Russen gestern Abend ein großes Munitions- und Ausrüstungsdepot in Soldatske in der russischen Region Woronesch verloren.

Den Quellen zufolge wurde dieses Depot von den Russen aktiv genutzt, um Ausrüstungsgegenstände in die Ukraine zu transportieren, weshalb die SBU-Drohnen es ins Visier genommen haben.

Derzeit gibt es vier Brandherde in der Anlage und eine kontinuierliche Detonation von Munition, die bis zum heutigen Tag anhält. Die örtlichen Behörden evakuieren dringend die Bewohner der umliegenden Siedlungen.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine setzt seine systematische Arbeit zur Schaffung einer entmilitarisierten Zone in den an die Ukraine angrenzenden Regionen der Russischen Föderation fort. Militärflugplätze, Munitionsdepots und Infrastruktureinrichtungen, die für den Krieg in der Ukraine arbeiten, sind legitime Ziele“, sagte die Quelle.

Die Luftverteidigungskräfte haben eine Drohne im Bezirk Ostroh in der russischen Region Woronesch entdeckt und abgeschossen, wie der Leiter der Region zuvor sagte. Ihm zufolge verursachte der Absturz der Drohne ein Feuer, das „auf explosive Gegenstände übergriff“ und dann detonierte. Aufgrund der Detonation wurde in einem Teil der Region Woronesch der Ausnahmezustand verhängt.