Nächtlicher Angriff auf die Region Odessa: Die Militärverwaltung der Oblast hat bekannt gegeben, welche Raketen von den Russen abgeschossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht wurde ein erneuter Angriff auf die Region Odessa verzeichnet. Die Russen versuchten, mit Kalibr Objekte in der Region zu treffen. Die Russen haben in der vergangenen Nacht zweimal die Region Odessa mit Marschflugkörpern angegriffen. Dies berichtet der Sprecher der Militärverwaltung des Gebiets Odessa, Serhij Bratschuk.

Ihm zufolge schlugen die Angreifer am späten Abend in der Gegend von Tschernomorsk zwei Raketen ein, vorläufig vom Typ X-35/59. Die ukrainischen Luftabwehrkräfte zerstörten beide Ziele aus der Luft.

Ebenfalls gegen 03:44 Uhr wurde ein zweiter Angriff auf die Region Odessa registriert. Diesmal versuchten die Russen, mit Kalibr Ziele in der Region zu treffen. Alle Raketen wurden abgeschossen.

Wir werden daran erinnern, dass Explosionen in der Region Odessa zu hören waren.

Dass in der Region Odessa Drohnen der Russischen Föderation Getreidelagereinrichtungen beschädigt haben.