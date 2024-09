Nächtlicher Drohnenangriff: ein Lagerhaus steht in der Region Chmelnyzkyj in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge eines Angriffs durch russische Drohnen ist in einem der Lagerhäuser für Möbelprodukte ein Feuer ausgebrochen.

In der Region Chmelnyzkyj ist infolge eines nächtlichen Angriffs durch russische Drohnen ein Feuer in einem der Lagerhäuser für Möbelprodukte ausgebrochen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergej Tjurin am Donnerstag, den 12. September in Telegram.

„Heute Abend haben unsere Luftabwehrkräfte während des Luftalarmsignals 10 feindliche unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ Shahed zerstört. Gleichzeitig gab es einen Brand in einem der Lagerhäuser, in denen Möbel gelagert werden“, schrieb er.

Die Beseitigung des Feuers dauert an.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum 12. September fast im gesamten Gebiet der Ukraine Luftalarm ausgelöst wurde. In Kiew schossen die Luftverteidigungskräfte alle feindlichen Drohnen in den Außenbezirken der Hauptstadt ab.

In Konotop, Region Sumy, wurden mehrere Ankünfte verzeichnet, 13 Menschen wurden verletzt.

Die Lage bei der Stromversorgung in Konotop ist kritisch, die Energieinfrastruktur wurde erheblich beschädigt.