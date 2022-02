In der Nähe von Kiew rammte ein Lastwagen einen Pkw und fuhr davon: ein Mann wurde getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der Autobahn Kiew-Tschop in der Region Kiew kam es zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Pkw VAZ-2111 und einem Lkw Daf-HF. Bei dem Unfall wurde ein Insasse des Pkw getötet, teilte die Polizei der Region am Montag, 7. Februar, mit.

Wie bereits erwähnt, ereignete sich die Tragödie in der Nähe des Dorfes Kopylov. Nach ersten Erkenntnissen hat der Lkw-Fahrer bei einem Wendemanöver die Vorfahrt missachtet und ist mit einem Lada-Pkw zusammengestoßen, woraufhin er die Unfallstelle in Richtung Schytomyr verlassen hat.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Lada verletzt: ein 43-jähriger Mann starb, der andere 23-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer überlebte.

Die Strafverfolgungsbehörden fanden bald den Lkw, der den tödlichen Unfall verursacht hatte. Er wurde in der Nähe des Dorfes Makarov gestoppt. der 28-jährige Fahrer, der aus der Region Wolhynien stammt, wurde festgenommen.

Alle Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt.

Zuvor hatte der 35-jährige Fahrer eines Lada-2104 in der Region Lwiw das Fahrzeug nicht unter Kontrolle, so dass es von der Brücke in den Fluss stürzte. Der Mann starb auf der Stelle.

