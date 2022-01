In der Nähe von Kiew steht ein fünfstöckiges Wohnhaus in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montag, dem 3. Januar, brach in einem fünfstöckigen Wohnhaus in der Stadt Wyschhorod im Gebiet Kiew ein Feuer aus. Retter retteten zwei Menschen aus dem brennenden Haus, berichtete das Pressezentrum des Staatlichen Notdienstes.

„Um 7:12 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Bezirks Wyschgorod eine Meldung über einen Brand auf dem Dach eines fünfstöckigen Wohnhauses in Wyschgorod in der Spasskaja-Straße. Spasskaya“, – heißt es in der Nachricht.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurde bei ihrem Eintreffen festgestellt, dass das Dachgeschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses auf einer Fläche von 800 Quadratmetern in Flammen stand.

„Die Retter retteten 2 Personen, die übrigen Bewohner verließen das Gebäude auf eigene Faust. Um 10:10 Uhr war das Feuer lokalisiert“, sagte der staatliche Notdienst.

11 Einheiten und 40 Mitarbeiter sind an der Brandbekämpfung beteiligt. Die Löscharbeiten sind noch im Gange.

In den sozialen Netzwerken wird berichtet, dass es sich bei dem brennenden Gebäude um ein Hotel handelt und die Feuerwehrleute Wasser aus einem See auf dem Gelände des Komplexes entnehmen…