Nachrichten vom 4. Februar: Plan zur Wiederaufnahme von Flügen in die Ukraine, Stromausfälle aufgrund von Frost

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben wir heute gesprochen? Strom: Aufgrund von Schäden, die durch feindliche Angriffe auf Stromerzeugungsanlagen entstanden sind, wurden am Dienstag, den 4. Februar, in 8 Regionen Notstromabschaltungen eingeführt. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dementierte die mögliche Einführung von Stromabschaltungen aufgrund des eisigen Wetters in der Ukraine und wies darauf hin, dass der einzige Grund für solche Maßnahmen russische Angriffe sein könnten. Über das Geschäft von Janukowytschs Sohn: Das mit dem Sohn des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch verbundene Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren eine halbe Million Tonnen Kohle aus den besetzten Gebieten der Ukraine verkauft. Über Entlassungen: Die DVL Group (Datagroup, Volia, lifecell) wird im Zuge der Konsolidierung und Optimierung ihres Geschäfts bis zu 15% ihrer IT-Mitarbeiter entlassen. Über Ryanair: Europas größte Billigfluggesellschaft Ryanair bereitet einen Plan vor, um die Flüge in die Ukraine innerhalb von vier bis sechs Wochen nach der Aussetzung des Krieges mit Russland wieder aufzunehmen. EP exklusiv Unterwasserkrieg in der Ostsee. Warum zerstört Russland kritische Infrastrukturen in der EU und der NATO? Da der Kreml nicht in der Lage ist, die Länder zu beeinflussen, die die Ukraine unterstützen, hat er beschlossen, hybride Methoden einzusetzen, um die Energieverbindungen zwischen den EU-Mitgliedern zu stören. Wenn wir nicht reagieren, könnten sich die Vorfälle in der Ostsee in anderen Meeren wiederholen. Sehr geehrte Abgeordnete: Wie viel geben die Bürger für die Vergünstigungen und Privilegien der Abgeordneten aus? Die Abgeordneten haben eine Reihe von Vergünstigungen, darunter eine Mietentschädigung. Wie viel gibt der Staatshaushalt dafür aus?