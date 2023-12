Nachrichten vom 5. Dezember: ein Darlehen der Weltbank für Sozialleistungen, Fahrkarten für einige internationale Züge werden teurer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über das Darlehen der Weltbank.

Das Ministerium für Sozialpolitik und die Weltbank haben ein Abkommen unterzeichnet, um ein neues Projekt mit dem Namen „Investing in Social Protection for Improved Coverage, Resilience and Efficiency (INSPIRE)“ zu starten.

Zu den FlugticketsUkrsalisnyzja kündigte an, die Rabatte zu reduzieren und die Preise für internationale Flüge zu harmonisieren, um die Erneuerung der Fahrzeugflotte fortzusetzen und die Gesamtverluste im Passagierverkehr zu verringern.

Über Parus.

Das Unternehmen, dem das NAVI esports-Team und der S.T.A.L.K.E.R.-Entwickler gehören, hat eines der bekanntesten Kiewer Geschäftszentren, Parus, vom Abgeordneten und Entwickler Vadym Stolar erworben.

Über humanitäre Hilfe.

Anfang März 2022 eröffnete das Ministerium für Sozialpolitik ein humanitäres Konto, um Ukrainern zu helfen. Fünf Organisationen erhielten Gelder davon und überwiesen sie an dieselben Unternehmen, und nicht alle Empfänger erhielten humanitäre Hilfe.

Über das Einkaufszentrum Ocean Plaza. Lanita Invest, die 33,5% von Ocean Plaza besitzt und von dem Geschäftsmann Andrej Ivanov kontrolliert wird, beschuldigte den Staat, seine Rechte einzuschränken und drohte mit einem langwierigen Rechtsstreit.

Exklusive EP

Wie viele Zentimeter Land ein Pionier am Tag bearbeitet, wie Minen aufgespürt werden und wie sich Bauern regelmäßig in Gefahr begeben. Ein EP-Bericht aus den Minenfeldern des Südens.