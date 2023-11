Die Naftohas-Gruppe hat seit Jahresbeginn mehr als 75 Mrd. Hrywnja an Steuern gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Naftohas-Gruppe hat im Zeitraum Januar-Oktober 2023 mehr als 75 Mrd. Hrywnja an Steuern gezahlt. Dies berichtet der Pressedienst des Konzerns.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Naftohas-Gruppe in den 10 Monaten des Jahres 2023 69,8 Mrd. Hrywnja an den Staatshaushalt gezahlt hat, was 11,5 % der von der staatlichen Steuerbehörde der Ukraine kontrollierten Zahlungen entspricht. Etwa 6 Mrd. Hrywnja wurden auch an die lokalen Haushalte gezahlt.

Im Oktober zahlte Naftohas 4,7 Mrd. Hrywnja an den Staatshaushalt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Naftohas Ukrainy National Joint Stock Company Group von Januar bis August dieses Jahres mehr als 61 Mrd. Hrywnja an Steuern gezahlt hat.

Im September zahlte Naftohas 8,6 Mrd. Hrywnja an den Staatshaushalt, was 13,9 Prozent aller Steuereinnahmen entspricht.