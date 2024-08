Die Nationalbank der Ukraine hat vorausgesagt, wie viele Ukrainer in den Jahren 2024-2025 ins Ausland gehen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Netto-Rückkehr von Migranten in die Ukraine wird im Jahr 2026 beginnen und allmählich erfolgen – etwa 400 Tausend Menschen.

In den Jahren 2024-2025 wird eine weitere Abwanderung von Migranten ins Ausland erwartet – etwa 400 bzw. 300 Tausend Menschen. Dies geht aus dem Inflationsbericht der Nationalbank der Ukraine hervor.

Die Prognose hat sich im Vergleich zum Inflationsbericht vom April verschlechtert. Dies ist auf die erhebliche Zerstörung des Energiesystems zurückzuführen, die mit längeren Stromausfällen einhergeht und die Risiken für die Heizperiode verschärft.

Zusätzlich zu den häuslichen Schwierigkeiten wirken sich häufige Stromausfälle negativ auf die Produktionsprozesse aus, was die Wirtschaftstätigkeit und die Nachfrage nach Arbeitskräften verringert und die Migration weiter anregt.

Darüber hinaus wird die Migration durch die langsame Normalisierung der wirtschaftlichen Bedingungen aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken angetrieben.

Die Netto-Rückkehr von Migranten in die Ukraine wird für 2026 erwartet und wird schrittweise erfolgen (etwa 400 Tausend Menschen), da die Anpassung an einen neuen Ort aufgrund der langen Dauer des Auslandsaufenthalts zunehmen wird und die Bedingungen in der Ukraine, auch aufgrund von Stromausfällen, schwierig sein werden.

„Die Zahl der Binnenvertriebenen wird ebenfalls beträchtlich bleiben, da laut Umfragen ein großer Teil von ihnen aufgrund erheblicher Zerstörungen nirgendwohin zurückkehren kann“, so die Nationalbank der Ukraine in dem Bericht.