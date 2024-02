Die Nationalgarde zeigte die Zerstörung eines T-72-Panzers durch eine FPV-Drohne

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russischer T-72 Panzer wurde von der ukrainischen Nationalgarde in der Region Saporischschja zerstört. Darüber sagte am Donnerstag, den 8. Februar, der Kommandeur der NSU Alexander Pivnenko und veröffentlichte in Telegram das entsprechende Video.

„Unsere NSU Spartan Brigade hat aus der Luft einen russischen T-72 Panzer in Richtung Saporischschja entdeckt und zerstört. Ein guter FPV-Drohnentreffer und eine helle Detonation! Jeden Tag kommen wir unserem Sieg näher“, erklärte er.