Neue Explosionen auf der Krim gehört, Russische Föderation sagt, alle abgeschossen

In Feodosia, auf der vorübergehend besetzten Krim, sind am Dienstag, den 5. Dezember, am Morgen neue Explosionen zu hören. Darüber berichtet der Telegram-Kanal Crimean Wind unter Berufung auf seine Abonnenten.

Es wird angemerkt, dass die Explosionen mindestens viermal zwischen 5.05 und 5.25 Kiewer Zeit zu hören waren.

Auch Telegram-Kanäle berichten über eine Rakete, die über die Alte Krim in Richtung Feodosia flog.

Zuvor, um 5.09 Uhr, meldete das russische Verteidigungsministerium, dass die russische Luftabwehr angeblich 22 ukrainische Drohnen zerstört und 13 weitere über dem Asowschen Meer und der Krim abgefangen hat.

Die Explosionen in Kertsch hielten auch in der Nacht an. Einheimische zählten mehr als 30 davon.

Die Angreifer blockierten auch den Verkehr auf der Krimbrücke, in einem Teil von Kertsch verschwand nach den Explosionen das Licht.

Zuvor hatten Satellitenbilder gezeigt, dass die russischen Verteidigungsanlagen der Krim-Brücke durch den Sturm schwer beschädigt wurden. Die meisten der Lastkähne, die von der Schwarzmeerseite her davor lagen, wurden weggeschwemmt oder überflutet.