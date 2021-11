Ein neuer CEO der Kyiv Post wurde ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Luc Shanier wurde erneut zum Chef der englischsprachigen Kyiv Post ernannt, wie der Pressedienst der KADORR-Gruppe mitteilte.

Er leitete die Publikation bereits von 2016 bis 2018, bevor er die Spezialagentur PLAN C gründete.

„Luke wird die nächste Phase der Entwicklung der Kyiv Post leiten, während wir weiterhin ehrgeizige Pläne zur Expansion der Publikation umsetzen. Wir freuen uns sehr darauf, die Position der Kyiv Post als globale Stimme der Ukraine zu stärken. Wir werden so bald wie möglich eine verbesserte Version der Kyiv Post unter Lukes Leitung einführen“, sagte der Eigentümer der Kyiv Post, Adnan Kiwan.

Shanier selbst dankte zunächst seinem Vorgänger für die Entwicklung der Publikation.

„Zuallererst möchte ich dem ehemaligen Chefredakteur Brian Bonner für seine harte Arbeit in den vergangenen Jahren danken. Ich glaube, Brian hat den Standard für eine Generation ukrainischer Journalisten gesetzt. Die Kyiv Post, das Flaggschiff des unabhängigen Journalismus und der Meinungsfreiheit in einer demokratischen Ukraine, wird bald wieder da sein. Ich bitte Sie um Geduld und Verständnis für die nahe Zukunft, während wir den Boden für das nächste Kapitel in der Geschichte der populärsten englischsprachigen Publikation der Ukraine bereiten“, sagte er.

Luke Chenier ist kanadischer Staatsbürger und lebt seit über 25 Jahren in der Ukraine. Im Jahr 2005 gründete er die Werbeagentur 5th Element in Kiew und war anschließend Marketing- und Digitaldirektor von MTV Ukraine. Im Jahr 2013 wurde Shenier zum Chief Strategy Officer von Havas Worldwide in der Ukraine ernannt und gründete gleichzeitig Titanium Presentations, das eine Reihe von Werbevideos für die ukrainische Regierung produzierte. Offen für U…