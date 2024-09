Neuseeland hat neue Sanktionen gegen Russland und Weißrussland verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 24. September kündigte der neuseeländische Außenminister Winston Peters die Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und Weißrussland wegen des illegalen Einmarsches der Russischen Föderation in der Ukraine an.

Dies ist auf der Website der Regierung zu lesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die neuen Sanktionen gegen fünf Personen und sechs Organisationen verhängt werden. Die Sanktionen betreffen insbesondere Organisationen, die an der Besetzung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja durch Russland beteiligt sind, den militärisch-industriellen Komplex Russlands sowie natürliche und juristische Personen aus Weißrussland, die die Invasion in der Ukraine unterstützen.

„Die anhaltende illegale Besetzung des KKW Saporischschja durch Russland gefährdet die nukleare Sicherheit. Neuseeland fordert Russland erneut auf, seine Besetzung des KKW Saporischschja zu beenden und sich unverzüglich aus der Ukraine zurückzuziehen“, sagte der neuseeländische Außenminister Winston Peters. Der Außenminister betonte, dass die Sanktionen gegen belarussische Persönlichkeiten eine gemeinsame Anstrengung mit internationalen Partnern sind, um diejenigen zu verurteilen und vor Gericht zu bringen, die Russlands Invasion unterstützen.

„Indem wir uns mehr als 35 anderen Ländern anschließen und Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die Russlands Aggression unterstützen, erhöhen wir die Kosten für die russische Kriegsmaschinerie“, sagte Peters. Seit 2022 hat Neuseeland Sanktionen gegen mehr als 1.700 Personen und Einrichtungen sowie eine Reihe von Handelsbeschränkungen verhängt.