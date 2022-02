Die Niederlande verlegen ihre Botschaft nach Lwiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das niederländische Außenministerium hat beschlossen, seine Botschaft in der Ukraine vorübergehend von Kiew nach Lwiw zu verlegen. Dies wurde am Sonntag, den 20. Februar, auf der Twitter-Seite des Ministeriums bekannt gegeben.

„Aus Sicherheitsgründen wurde heute beschlossen, die Aktivitäten der Botschaft in Kiew vorübergehend nach Lemberg zu verlegen“, so das Ministerium in einer kurzen Erklärung…