Nokia hat seinen Rückzug aus Russland angekündigt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das finnische Telekommunikationsunternehmen Nokia stellt seine Tätigkeit in Russland ein. Dies wurde am Dienstag, dem 12. April, auf der Website der Agentur bekannt gegeben.

„Seit den ersten Tagen des Einmarsches in der Ukraine war für Nokia klar, dass eine weitere Präsenz in Russland nicht möglich ist. In den letzten Wochen haben wir die Lieferungen ausgesetzt, neue Geschäfte gestoppt und unsere begrenzten F&E-Aktivitäten außerhalb Russlands verlagert“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass westliche Regierungen „aus humanitären Gründen“ ihre Besorgnis über das Risiko eines Ausfalls kritischer Telekommunikationsnetzinfrastrukturen in Russland zum Ausdruck gebracht haben.

„Deshalb werden wir uns bemühen, die notwendige Unterstützung für die Aufrechterhaltung der Netze zu leisten und entsprechende Lizenzen zu beantragen, um diese Unterstützung im Einklang mit den geltenden Sanktionen zu gewährleisten“, so das Unternehmen.

Nokia fügte hinzu, dass Russland weniger als 2 % des Nettoumsatzes des Unternehmens im Jahr 2021 ausmachte…