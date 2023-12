Der Norden der Region Donezk ist ohne Strom geblieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Reihe von Siedlungen im Norden der Region Donezk sind infolge eines Schutzausfalls im Wärmekraftwerk Slowjansk ohne Stromversorgung geblieben. Dies teilte der amtierende Leiter der regionalen Militärverwaltung Igor Moroz am Sonntag, den 10. Dezember in Telegram mit.

„Automatischer Schutz im Wärmekraftwerk Slowjansk ausgelöst. Dadurch wurden die 110kV und 330kV Stromnetze abgeschaltet. Ohne Stromversorgung Siedlungen im nördlichen Teil der Region“, schrieb er.

Nach Moroz, Spezialisten des Unternehmens DTEK zusammen mit Mitarbeitern der Slowjanskaya Wärmekraftwerk herauszufinden, die Gründe für die Auslösung der automatischen Schutz. „Nach der Ermittlung der Gründe wird die Arbeit des Netzes wieder aufgenommen oder durch eine andere Regelung geheilt werden“, fügte er hinzu.

Erinnern Sie sich, am Abend des 8. Dezember in Cherson Explosionen, nach denen das Licht in einigen Bereichen verschwunden. Darüber hinaus beschossen russische Truppen erneut eines der Wärmekraftwerke in der Frontregion.