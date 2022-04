Nova Post hat den Betrieb in der Region Donezk eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nova Post hat ihre Büros in der Region Donezk seit dem 9. April geschlossen. Dies wurde am Freitag, den 8. April, auf der Website des Postbetreibers bekannt gegeben.

„Ab dem 9. April setzt Nova Posta die Arbeit der Büros in der Region Donezk vorübergehend aus“, heißt es in der Erklärung.

Die Kunden des Unternehmens werden gebeten, Sendungen und bereits eingetroffene Sendungen so früh wie möglich am Freitag, den 8. April, in Empfang zu nehmen. Alle Filialen in der Region werden nach einem reduzierten Zeitplan arbeiten.

Sendungen und Pakete können auch kostenlos an jedes funktionierende Postamt oder Postamt in anderen Regionen der Ukraine weitergeleitet werden…