Novinskyy schlug vor, sich mit russischen Abgeordneten über Deeskalation zu beraten

Der Abgeordnete Vadym Novinskyy hat eine Initiative gestartet, um Konsultationen mit russischen Abgeordneten zur Deeskalation der Situation aufzunehmen. Dies schrieb er am Dienstag, den 15. Februar, auf Facebook.

„Statt neuer Friedensinitiativen und neuer effektiver Verhandlungsformate sehen wir uns mit einer Informations- und Politikkampagne konfrontiert, die die Situation anheizen soll, mit apokalyptischen Prognosen in den Weltmedien, mit Panik im diplomatischen Umfeld und gleichzeitig – mit intensivem Pumpen von Waffen in die Ukraine. Wir werden vorbereitet und in den Krieg getrieben. Unter solchen Umständen halte ich es für unverantwortlich und sogar kriminell, nichts zu tun… Wir brauchen einen neuen Verhandlungsprozess, der Konflikte verhindert und Spannungen abbaut, der die Voraussetzungen für einen wirksamen bilateralen und multilateralen Dialog über die Zukunft des Sicherheitssystems auf dem Kontinent und die gegenseitigen Garantien für diese Sicherheit schafft“, sagte der Abgeordnete.

In diesem Zusammenhang schlägt er vor, dass die Werchowna Rada die Initiative ergreift und unverzüglich strategische Konsultationen mit der Russischen Föderalversammlung über die Deeskalation der Situation, die Gewährleistung eines dauerhaften Friedens und die friedliche Lösung des Donbass-Problems im Einklang mit den Minsker Vereinbarungen einleitet.

„In der Werchowna Rada sollte eine repräsentative Gruppe von Abgeordneten eingerichtet werden, die solche Konsultationen durchführt“, sagte Novinsky.

Außerdem müsse man sich an die internationalen Partner der Ukraine mit dem Vorschlag wenden, die Informationskampagne um die Ukraine einzudämmen, ihre Diplomaten nach Kiew zurückzuholen und ihre Bereitschaft zur Fortsetzung des multilateralen Dialogs über ein gemeinsames und umfassendes System der kollektiven Sicherheit auf dem Kontinent zu bekräftigen.

„Wir, die Volksvertreter der Ukraine, müssen Klugheit und Rücksichtnahme, Verantwortung und Friedfertigkeit zeigen. Dies wird von Millionen ukrainischer Bürger von uns erwartet. Das ist es, was die internationale Gemeinschaft von uns erwartet“, sagte Novinsky.