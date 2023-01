Ein Oberstleutnant des Staatlichen Katastrophenschutzes ist bei der Minenräumung in der Region Charkiw ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 4. Januar wurde ein Offizier des Staatlichen Katastrophenschutzes in der Region Charkiw von einer Mine in die Luft gejagt. Der Kommandeur der ukrainischen Pioniere war erst 42 Jahre alt. Dies berichtet der Staatliche Notdienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorfall während der Ausführung der Kampfaufgabe der Entminung des von den Invasoren befreiten Territoriums im Bezirk Isjum der Region Charkiw stattfand.

„Infolge der Detonation der Munition starb unser Kollege Sergej Gotuljak, ein Oberstleutnant des Zivilschutzes, der Leiter der pyrotechnischen Arbeitsgruppe des Notfallrettungstrupps für besondere Zwecke des Staatlichen Notdienstes der Ukraine in der Region Ternopol“, so der Bericht.