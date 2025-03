In Odessa brachen Brände aus: Der staatliche Notdienst zeigte Fotos von den Folgen des russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 7. März griffen russische Invasoren Odessa massiv mit Drohnen an. Es wurden zahlreiche Brände und Schäden in der Stadt verzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Staatlichen Notdienstes der Ukraine und den Kanal des Bürgermeisters von Odessa, Gennadiy Trukhanov.

„In Odessa sind infolge eines massiven Drohnenangriffs Brände ausgebrochen. Ein Hangar mit landwirtschaftlichen Maschinen, ein Tankstellengebäude, eine Autowerkstatt, auf einer Freifläche gestapelte Solarpaneele und ein vierstöckiges Industriegebäude standen in Flammen“, so der Notdienst.

Darüber hinaus wurde wichtige Infrastruktur beschädigt. Ersten Berichten zufolge gab es glücklicherweise keine Toten oder Verletzten.

Foto: die Nachwirkungen des russischen Angriffs auf Odessa (t.me/dsns_telegram)

„Die Brände wurden von Rettungskräften des staatlichen Notdienstes, der Nationalgarde, Einheiten der Stadtverwaltung und Freiwilligen gelöscht“, heißt es in der Erklärung.

Zur gleichen Zeit veröffentlichte auch der Bürgermeister der Stadt, Hennadij Trukhanov, einen Beitrag über den Angriff. Er bestätigte, dass das Ziel des Feindes weiterhin die Energie- und zivile Infrastruktur ist. Insbesondere wurden bei dem Angriff Industrie- und Dienstleistungseinrichtungen sowie Wohngebäude beschädigt.

„Das Versorgungsunternehmen City Roads ist bereits dabei, die Fahrbahn zu säubern, damit der öffentliche Nahverkehr am Morgen wieder in Betrieb genommen werden kann. Im Laufe des Vormittags werden auch Spezialgeräte geschickt, um die Folgen zu beseitigen. Die Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft und der kommunalen Dienste werden mit einbezogen. Falls erforderlich, werden wir eine Einsatzzentrale einrichten, bei der Sie staatliche Entschädigungen und Unterstützung aus dem Stadthaushalt beantragen können“, teilte Trukhanov mit.

Massiver Beschuss der Ukraine