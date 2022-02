Office of the president: Russlands einziges Ziel ist es, die Führung zu zerstören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russlands einziges Ziel ist es, die ukrainische Führung zu zerstören, sagt Michail Podoljak, Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes.

„Das Grundszenario der Sonderoperation der Russischen Föderation ist klar. Das einzige Ziel ist es, in Kiew einzumarschieren und die ukrainische Führung, namentlich Wolodymyr Selenskyj, zu vernichten. Selenskyj bleibt in Kiew, er muss zeigen, was die Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes bedeutet“, sagte Podoljak.

Zur wirtschaftlichen Lage sagte Podoljak, die Geschäftsbanken seien geschlossen, der staatliche Bankensektor funktioniere.

„Mobilkommunikation, Energie, Wasser, alles funktioniert wie gewohnt. Die Häfen sind alle geschlossen, die Flugverbindungen sind eingestellt. Die Verfügbarkeit von Treibstoff ist ein Problem, es gibt Beschränkungen, Treibstoffknappheit. Die Geschäfte haben Waren in ausreichender Menge. Die Apotheken arbeiten. Alle kritischen Infrastruktureinrichtungen wurden unter besonderen Schutz gestellt“, sagte er.

Nach Ansicht des Präsidialamtes werden die nächsten drei Tage für die Ukraine entscheidend sein, um die russische Aggression abzuwehren.

„Dies sind Schlüsseltage, an denen sich zeigen wird, wer wer ist, sowohl in diesem Land als auch in der Region und in der Welt insgesamt“, sagte Podoljak. Heute Morgen hielt der Präsident am Vorabend eines angeblichen feindlichen Angriffs auf Kiew eine Videoansprache…