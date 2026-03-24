OKKO hat das Projekt für einen Windpark vom ehemaligen Vorsitzenden des Bezirksrats von Ternopil erworben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

OKKO hat das Unternehmen „UA Energy“ aufgekauft, das den Bau eines 272-MW-Windparks im Gebiet Ternopil geplant hatte.

Dies berichtet die Fachzeitschrift ExPro.

Laut Angaben von YouControl gab es Änderungen in der Zusammensetzung der Gründer – anstelle von „Elysium UA“ und „Skoly“ trat nun die GmbH „Wind Solar Invest“. Der endgültige wirtschaftliche Eigentümer ist fortan Witalij Antonow. Die Leitung übernahm Serhij Zajats.