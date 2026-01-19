In der Region Chmelnyzkyj ist ein Erdbeben registriert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Erschütterungen ereigneten sich am Montag um 04:26 Uhr im Bezirk Kamjanez-Podilskyj. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 1 km.

In der Region Chmelnyzkyj gab es ein Erdbeben mit einer Stärke von 1,5 auf der Richterskala. Dies meldete das Hauptzentrum für Sonderkontrolle am Montag, den 19. Januar.

Es wird angegeben, dass die Erschütterungen heute um 4:26 Uhr Kiewer Zeit in einer Tiefe von 1 km auf dem Gebiet des Bezirks Novoushytska TG Kamenets-Podilsky registriert wurden.

Nach der Klassifizierung gehört dieses Erdbeben zu den unmerklichen. Das heißt, es konnte von den Menschen nicht registriert werden und stellte keine Gefahr für die Bevölkerung oder die Infrastruktur dar.

Spezialisten forderten die Bewohner der Region, die das Erdbeben gespürt haben, auf, ihre Empfindungen auf der Website des Zentrums zu melden, da dies zur Klärung der Energieparameter des Erdbebens beitragen wird.

Wir erinnern daran, dass es am 15. Dezember in der Region Czernowitz ein Erdbeben der Stärke 2,2 gab. Die Erschütterungen wurden um 06:12 Uhr in der Region Dnjestr registriert. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 2 km.

Und am 12. Dezember wurde ein Erdbeben der Stärke 2,9 im Bezirk Chortkivsky der Region Ternopil registriert. Die Erschütterungen wurden von den Anwohnern gespürt.