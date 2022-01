Bei der Operation der Vereinten Streitkräfte kam es zu zwei Verstößen gegen die Waffenstillstandsregelung, wobei es keine Verletzten gab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden im Donbass im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte ab sieben Uhr morgens am Freitag, dem 28. Januar, zwei Verstöße gegen das Waffenstillstandsregime verzeichnet. Dies berichtet das Hauptquartier der United Forces Operation.

„So entdeckte das Personal der Festung in der Region Luhansk in unmittelbarer Nähe der Verteidigungslinie einer der mechanisierten Brigaden der Streitkräfte der Ukraine den Versuch eines feindlichen Sabotage- und Aufklärungskommandos, einzudringen. Dank der Wachsamkeit und Entschlossenheit der Soldaten gab der Feind seine Absichten auf und zog sich in das vorübergehend besetzte Gebiet zurück“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus beschossen Separatisten in der Nähe von Marinka ukrainische Stellungen mit Kleinwaffen.

Keine Todesopfer.

Französische und deutsche Außenminister besuchen den Donbass

Die Trilaterale Kontaktgruppe für den Donbass teilte unterdessen mit, dass der Beschuss im Donbass um 75 % zurückgegangen sei. Gleichzeitig wurde die vollständige Einstellung der RPO-Verletzungen nicht erreicht, was zu Opfern bei den ukrainischen Streitkräften und zur Zerstörung der zivilen Infrastruktur führte…