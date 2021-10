Orangefarbene Zone auf acht Regionen ausgeweitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Das Gesundheitsministerium hat die Daten zur epidemiologischen Situation im Land aktualisiert. Seit Dienstag, dem 5. Oktober, befinden sich acht Regionen des Landes in der orangefarbenen adaptiven Quarantänezone.

Noch am Vortag hatten sieben Regionen „orange“ Indikatoren, heute ist die Region Zakarpattia hinzugekommen.

Zu den Gebieten mit den schlechtesten epidemiologischen Statistiken gehören nun insgesamt folgende:

Zhytomyrska,

Zakarpatska,

Zaporizka,

Rivnenska,

Sumska,

Kharkivska,

Khersonska,

Chernivetska.

Alle diese Regionen weisen hohe Coronavirus-Inzidenzraten auf. Die schlechtesten Statistiken gibt es jetzt in der Region Czernowitz – 653, in der Region Charkiw – 450 und in der Region Saporischschja – 380. Die Norm sollte jedoch nicht mehr als 75 pro 100 Tausend Menschen betragen.

Darüber hinaus wird die Quote der COVID-Aufnahmen in einigen Oblasten überschritten. Am schlimmsten ist die Situation in der Oblast Cherson mit 71,1 % und in der Oblast Riwne mit 59,1 %. Der Anstieg der Gesamtzahl der Patienten, die in den letzten sieben Tagen mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie die Krankheit haben, sollte jedoch 50 % nicht überschreiten.

