Orbán hat auf einen Appell der Ungarn in den Vorkarpaten geantwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orban hat einen Brief an die ungarische Gemeinschaft in der Ukraine geschickt, in dem diese ihn auffordert, die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU zu unterstützen. Dies berichtete hvg.hu am Dienstag, den 12. Dezember.

In seiner Antwort an die Ungarn in den Vorkarpaten sagte Orban, dass seine Regierung „alles in ihrer Macht stehende tun wird, um die Rechte der ungarischen Gemeinschaft in der Ukraine zu schützen“. Gleichzeitig betonte er, dass die Europäische Kommission es versäumt habe, die Frage des EU-Beitritts der Ukraine angemessen vorzubereiten, so dass es nicht der richtige Zeitpunkt für die Aufnahme von Verhandlungen sei.

„Deshalb werden wir vorschlagen, dass die Europäische Union nicht auf eine rechtlich komplizierte Mitgliedschaft, sondern auf eine strategische Partnerschaft mit der Ukraine abzielt“, sagte Orban.

Er versicherte auch, dass Ungarn weiterhin daran arbeiten werde, dass die ungarische Gemeinschaft in der Ukraine „in einem friedlichen, stabilen Entwicklungsland leben kann“.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die ungarischen Gemeinden in den Vorkarpaten Orban vor einigen Tagen dringend gebeten haben, den Beitritt der Ukraine zur EU zu unterstützen.

Gleichzeitig sagte Außenminister Dmytro Kuleba am 12. Dezember, dass die Ukraine das erste Signal aus Ungarn erhalten habe, das auf ein „Fenster der Gelegenheit“ für unser Land beim EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember hinweise.