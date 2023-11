Orbán hat erneut gesagt, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, Russland zu besiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orban hat gesagt, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen.

In einer Rede, deren Aufzeichnung der ungarische Regierungssprecher Zoltan Kovacs auf Twitter (X) veröffentlichte, sagte er, die Entscheidung der Europäischen Union, die Ukraine zu Beginn einer groß angelegten Invasion der Russischen Föderation zu unterstützen, sei „strategisch falsch“.

Unsere Strategie war, dass die Ukrainer auf dem Schlachtfeld kämpfen und gewinnen würden und die Russen verlieren würden. Und ihre Niederlage würde zu einem Führungswechsel in Moskau führen… Es ist nun klar, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Wir können auch keine politischen Veränderungen in Moskau erwarten… Wir müssen uns der Realität stellen“, sagte Orban.

Zugleich bezeichnete der ungarische Ministerpräsident die Besetzung der Krim als „Krim-Krise“. Seiner Meinung nach hat der Westen 2014 eine „strategisch richtige“ Entscheidung getroffen, als er den Abschluss der Minsker Vereinbarungen erreichte.

Zuvor hatte Orban wiederholt russische Narrative verbreitet und sich dagegen ausgesprochen, die Ukraine bei der Bekämpfung der russischen Aggression zu unterstützen.