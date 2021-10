Oshchadbank beginnt mit der Schließung von Kundenkonten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Oshchadbank wird am 1. Oktober 2021 mit der Schließung von Giro- und Einlagenkonten beginnen, auf denen drei oder mehr Jahre lang keine Transaktionen getätigt wurden. Dies geht aus einer Erklärung der Bank hervor.

Sollte sich ein Kunde bis zum 30. September 2021 nicht bei einem Institut der Oshchadbank melden, wird die Bank ihre Buchführung für Guthaben auf solchen Konten ändern und sie als unbewegliche Einlagen zählen.

Kommen die Inhaber nicht in die Bank, um ihre Identifizierung und Verifizierung zu aktualisieren, geht die Oshchadbank davon aus, dass die Kunden damit der Kündigung des Vertrags und der Schließung des Kontos zugestimmt haben. Diese Handlungen gelten als Zustimmung zur Anwendung der in den Tarifen der Oshchadbank vorgesehenen monatlichen Gebühr und deren Zahlung durch vertragliche Abbuchung durch Abzug vom Betrag der Immobilieneinlage.

Wie bereits berichtet, hat die Oschadbank vor dem französischen Kassationsgericht Berufung gegen das Urteil des Pariser Berufungsgerichts eingelegt, wonach das Schiedsgericht in dem Fall, in dem es um die Rückforderung von 1,3 Mrd. Dollar an Verlusten der Bank aus der Annexion der Krim geht, nicht zuständig ist.

