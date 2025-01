PACE-Präsident: Trump wird versuchen, in den ersten 100 Tagen etwas für die Ukraine zu tun

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump könnte versuchen, in seinen ersten 100 Tagen im Amt etwas zur Beilegung des Krieges in der Ukraine zu unternehmen. Es geht darum, eine Lösung oder einen Weg zu einem gemeinsamen Dialog zu finden.

Sagte Theodoros Rouxopoulos, Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Er wies darauf hin, dass Trump eine entscheidende Rolle im Nahen Osten und bei der Freilassung einiger israelischer Geiseln gespielt hat.

„Wird er also in seinen ersten 100 Tagen etwas in Bezug auf die Ukraine tun? Ich glaube, er wird es versuchen. Und ich habe gesehen, dass der Kreml, Putin und alle Menschen in seinem Umfeld bereits davon gesprochen haben, dass Herr Trump ihnen näher steht als die vorherige Regierung“, sagte Rusopoulos.

Seiner Meinung nach spielen persönliche Beziehungen eine entscheidende Rolle im politischen Leben und in den internationalen Beziehungen. Daher glaubt der PACE-Präsident, dass Trump die Ukraine zu einer Lösung oder zumindest zu einem gemeinsamen Weg für Dialog und Frieden führen kann.

„Ich gehöre nicht zu denen, die die Zukunft vorhersagen können. Aber nach meiner Erfahrung, denn wir haben Erfahrung mit Herrn Trump und wir haben Erfahrung mit der internationalen Geschichte und solchen Konflikten, verschwindet die Macht derer, die sich für sehr stark halten, wenn sie ihre Macht in den ersten Tagen ihrer Herrschaft nicht nutzen, wissen Sie. Dies könnte eine Chance sein. Hoffen wir es“, fügte der PACE-Präsident hinzu.

Trumps Erklärungen zur Ukraine