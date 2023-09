Partisanen sprengten ein Auto in Nova Kachowka in die Luft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In dem vorübergehend besetzten Nova Kachowka im Gebiet Cherson haben Partisanen die Eindringlinge liquidiert, die „Wahlzettel“ transportierten. Darüber berichtet das Zentrum des nationalen Widerstands.

„Dem ukrainischen Untergrund in dem vorübergehend besetzten Nova Kachowka ist es gelungen, eine erfolgreiche Sabotage gegen die Besatzungsverwaltung durchzuführen. Der Untergrund sprengte das Auto der Invasoren in die Luft, das während der vom Kreml angeordneten sogenannten Wahlen in VOT für Fahrten, die Bewachung von „Stimmzetteln“ und „Wahllokalen“ benutzt wurde. Infolge des Autobombenanschlags wurde ein russischer Militäroffizier getötet und zwei weitere wurden verwundet“, heißt es in dem Bericht.