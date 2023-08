Ein Patient starb während einer Schlägerei in einem Rehabilitationszentrum in der Region Lwiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Rehabilitationszentrum in der Region Lwiw kam es zu einer Schlägerei, bei der einer der Patienten seinen Verletzungen erlag. Dies teilte der Pressedienst der Regionalpolizei am 9. August mit.

Der Vorfall ereignete sich am Vortag gegen 19:00 Uhr.

Den Ermittlungen zufolge kam es zwischen den Patienten des Rehabilitationszentrums, das sich in einem der Dörfer des Distrikts Lwiw befindet, zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 23-jähriger Bewohner des Distrikts Lwiw einen 30-jährigen Bewohner des Distrikts Lwiw schlug und ihm körperliche Verletzungen zufügte.

Das Opfer starb noch am Tatort an seinen Verletzungen.

Der Angreifer wurde festgenommen, und das Gericht wird in Kürze eine Zwangsmaßnahme anordnen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlichen Mordes (Teil 1 des Artikels 115 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet. Die Sanktion des Artikels sieht eine Strafe in Form einer Freiheitsstrafe von sieben bis fünfzehn Jahren vor.