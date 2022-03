Das Personal des KKW Tschernobyl ist bedroht - Gosatomregulirovanie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Personal des von Russland kontrollierten Kernkraftwerks Tschernobyl ist gefährdet. Dies teilte die staatliche Aufsichtsbehörde für nukleare Regulierung mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem 24. März alle Anlagen des Kernkraftwerks Tschernobyl und die in der Sperrzone gelegenen Anlagen unter der Kontrolle des Militärs des Aggressorlandes stehen. Eine behördliche Kontrolle des Stands der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes am Standort des Kernkraftwerks DSP Tschernobyl und in der Sperrzone sowie eine Kontrolle der Kernmaterialien ist nicht möglich.

„Die von der DSP Tschernobyl erhaltenen Informationen zeigen, dass das Betriebspersonal dafür sorgt, dass die Sicherheitsparameter der Anlagen am Standort des Kernkraftwerks innerhalb der vorgeschriebenen Werte gehalten werden. Gleichzeitig verstößt das russische Militär weiterhin in grober Weise gegen die Strahlenschutz- und Hygienevorschriften in der Anlage und in der Sperrzone, was zu einer Verschlechterung der Strahlungssituation am Standort führt. Außerdem versucht der Feind derzeit, die Stadt Slawutytsch einzunehmen und beschießt die Straßensperren. In Slawutytsch lebt das Personal, das an den Standorten des Kernkraftwerks Tschernobyl sowie in Einrichtungen und Unternehmen in der Sperrzone arbeitet“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die derzeitige Situation das Leben und die Gesundheit der Mitarbeiter des KKW Tschernobyl und ihrer Familienangehörigen gefährdet, einen erheblichen psychologischen und moralischen Druck auf das Betriebspersonal ausübt, das jetzt die nukleare und Strahlungssicherheit der Anlagen am Standort des KKW Tschernobyl gewährleistet, und es unmöglich macht, sie zu wechseln.