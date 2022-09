Podoljak zählte die Besonderheiten der Mobilisierung in der Russischen Föderation auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mikhail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, nannte die Besonderheiten der Mobilisierung auf russische Art.

„Mobilisierung auf russische Art: 1. Kilometerlange Schlangen vor der Ausreise. 2. Menschen werden aus ihren Häusern geholt. 3. Proteste in nationalen Republiken. 4. Schießereien in militärischen Rekrutierungsbüros. 5. Tausende von Beschwerden über illegale Einberufungen, mangelnde Ausrüstung/Ausbildung. Dies ist erst der fünfte Tag. Tausende von Särgen zu Beginn der Rückkehr zurück“, schrieb er am Montag, 26. September, auf Twitter…