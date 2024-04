Polnische Bauern haben im Laufe des Tages an drei Kontrollpunkten keinen einzigen Lastwagen durchgelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte blockieren weiterhin die Durchfahrt von Lastwagen an drei Kontrollpunkten – Jahodyn, Rawa-Russkaia und Uhryniv. In den letzten 24 Stunden haben die Demonstranten überhaupt keine Lastwagen mehr in Richtung Polen durchgelassen. Dies berichtete der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes, Andrij Demchenko, am Dienstag, den 16. April, in einem Kommentar an einen Korrespondenten von Ukrinform.

Die Demonstranten haben auch keine Fahrzeuge durch Uhryniv in Richtung Ukraine gelassen. Die Demonstranten lassen pro Tag nur sehr wenige Lastwagen über Jahodyn aus Polen ausreisen. Im Laufe des letzten Tages waren es 70, obwohl dies die größte infrastrukturelle Richtung für den Grenzübertritt von Lastwagen ist, die etwa 1.400 Lastwagen in beide Richtungen durchlassen kann.

Am Dienstagmorgen standen nur noch etwa 600 Lastwagen an diesen drei gesperrten Punkten auf polnischem Gebiet an. Autos und Busse können die Grenze ungehindert überqueren.

Die Warteschlangen an den zuvor nicht gesperrten Grenzübergängen Krakovec und Shegini bleiben ebenfalls bestehen – 900 bzw. 450 Lastwagen. Allerdings ist der Verkehr sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise in die Ukraine stark.