Polnische Schulen und Kindergärten bereiten sich darauf vor, weitere 200.000 Kinder aus der Ukraine aufzunehmen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polen bereitet sich darauf vor, weitere 200.000 Kinder aus der Ukraine in Schulen und Kindergärten aufzunehmen. Dies erklärte der polnische Minister für Bildung und Wissenschaft Przemyslaw Czarnek, berichtet der polnische Rundfunk.

„Wir haben 200 Tausend (ukrainische Kinder) aufgenommen, davon 160 in Schulen und 40 in Kindergärten. Nach unseren Schätzungen könnten ab dem 1. September weitere 200 Tausend hinzukommen. Das alles wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Es handelt sich um ein elastisches System, das mit den Leitungsorganen, der Selbstverwaltung, den Bildungsministerien, dem Innenministerium und der Verwaltung koordiniert wird. Wir sind bereit, ukrainische Kinder aufzunehmen“, versicherte der Beamte.

Zuvor war berichtet worden, dass die meisten Flüchtlinge nicht in die Ukraine zurückkehren werden, wenn der Krieg sich weiter hinzieht.

Experten sind der Ansicht, dass Hilfsprogramme internationaler Organisationen sowie Programme zur Rückkehr und Anpassung der Menschen an die neuen Bedingungen in ihrer Heimat die Rückkehr der Flüchtlinge fördern könnten. Ein ungünstiges psychologisches Klima und finanzielle Schwierigkeiten gehören zu den Gründen, die viele Ukrainer, die ins Ausland gegangen sind, von einer Rückkehr abhalten könnten.

Das Bildungsministerium teilt mit, wie viele Lehrer die Ukraine verlassen haben.