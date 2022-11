Der Präsident hat bekannt gegeben, welche Regionen jetzt ohne Strom sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit ist die Stromversorgung in 15 Regionen und Kiew eingeschränkt. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, den 9. November, mit.

Er wies darauf hin, dass die Wiederherstellung kritischer Infrastrukturen, vor allem der Energieversorgung, nach den russischen Angriffen eines der vorrangigen Themen auf der Sitzung des Oberbefehlshabers am Vortag war.

Er betonte, dass Stromausfälle derzeit planmäßig und ohne Notabschaltungen erfolgen sollten.

„Wo immer der Strom abgeschaltet wird, sollte dies nach den veröffentlichten Zeitplänen geschehen. Wenn Ihr Haus oder Ihre Straße heute nicht wie geplant abgeschaltet wird, informieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden und die Vertreter Ihres Stromversorgers, der Sie versorgt. Sie sollten die Situation bereinigen und sich an den Zeitplan halten“, sagte er.

Zuvor hatte Ukraenergo mitgeteilt, dass am 10. November in der gesamten Ukraine planmäßige Stromausfälle stattfinden werden. Die meisten Beschränkungen werden in den Regionen Kiew, Kiew, Tschernihiw, Tscherkassy und Schytomyr verhängt…