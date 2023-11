Präsident ehrt das Andenken an die Opfer des Holodomor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die First Lady Olena Zelenska haben an den Veranstaltungen zum 90. Jahrestag des Holodomor von 1932-1933 – dem Völkermord am ukrainischen Volk – teilgenommen. Darüber berichtet der Pressedienst des Präsidenten.

In der Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale der Lawra von Kiew-Pechersk nahmen die Präsidenteneheleute am Gebet zum Gedenken an die Opfer des Holodomor in der Ukraine teil.

Nach dem Gebet marschierten der Präsident und Vertreter der militärischen und politischen Führung sowie Geistliche zum Nationalmuseum des Holodomor-Genozids. An der Prozession nahmen auch der lettische Präsident Edgars Rinkevics, der Schweizer Bundespräsident Alain Berset, die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Shimonite, die Leiter und Mitglieder ausländischer Parlamente und Vertreter des diplomatischen Corps teil.

Wir werden nie vergessen, was die Ukraine durchmachen musste. Und wir werden definitiv den neuen Völkermord stoppen, den Russland, das das Verbrechen des Totalitarismus geerbt hat, in unser Land gebracht hat. Ewiges Gedenken an alle Opfer des Holodomor-Völkermordes! Ewige Dankbarkeit für alle, die für die Freiheit der Ukraine gekämpft haben und kämpfen, sagte der Präsident.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj eine Ansprache anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Holodomor gehalten hat. Er sagte, dass die Welt die Verbrechen der Vergangenheit und der Gegenwart bestrafen muss.