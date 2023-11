Der Präsident hat der Nationalen Kommission, die für die staatliche Regulierung im Bereich der Energie und der kommunalen Dienstleistungen zuständig ist, empfohlen, die Preisobergrenzen anzugleichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (NSC) eingebracht, der der Nationalen Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und kommunale Dienstleistungen durchführt (Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und kommunale Dienstleistungen durchführt), empfiehlt, die Bedingungen für den Import von Strom während der Heizperiode sicherzustellen. So steht es in dem entsprechenden Dekret des Staatsoberhauptes.

„Es soll sichergestellt werden, dass die Grenzpreise auf dem Day-Ahead-Markt, dem Intraday-Markt und dem Ausgleichsmarkt für Elektrizität in der Ukraine in Übereinstimmung mit den Indikatoren der Grenzpreise (Preis-Keps – Anm. d. Red.) für Elektrizität gemäß der Methodik für die Bestimmung signifikanter Preisschwankungen und die Festlegung der Grenzpreise auf dem Day-Ahead-Markt, dem Intraday-Markt und dem Ausgleichsmarkt festgelegt werden“, heißt es dort.

Außerdem wurde der Nationalen Kommission, die für die staatliche Regulierung im Bereich der Energie und der Versorgungsunternehmen zuständig ist, empfohlen, die wirtschaftlichen Bedingungen für die Gewinnung von Stromimporten in der Herbst-Winter-Periode 2023/24 zu gewährleisten.