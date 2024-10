Präsident Selenskyj wird Frankreich am 10. Oktober besuchen - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Morgen, am 10. Oktober, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die französische Hauptstadt besuchen, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron ein Militärlager in der Region Grand Est besucht hat, wo die ukrainische Brigade Anna Kyjwska trainiert

Morgen, am 10. Oktober, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die französische Hauptstadt besuchen, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron ein Militärlager in der Region Grand Est besucht hat, in dem die ukrainische Anna-Kyjwska-Brigade trainiert.

Dies wurde Suspilne von einer Quelle in diplomatischen Kreisen mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies der fünfte Besuch von Präsident Selenskyj in Paris seit Beginn der russischen Aggression in der Ukraine sein wird.

„Dieses Treffen wird dem Präsidenten der Republik die Gelegenheit geben, die Entschlossenheit Frankreichs zu bekräftigen, die Ukraine und das ukrainische Volk gemeinsam mit allen Partnern auch langfristig unerschütterlich zu unterstützen“, so die Quelle. Im Anschluss an den Ukraine-Südosteuropa-Gipfel kündigte Selenskyj an, sich innerhalb von 24 Stunden mit den Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland zu treffen.

„Innerhalb eines Tages werde ich Verhandlungen mit wichtigen Partnern aufnehmen, von denen die Stärkung unserer militärischen Komponente abhängt. Im Laufe des Tages werde ich mich in jedem Land einzeln mit den Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland treffen. Ich werde versuchen, dies schnell zu tun“, sagte Selenskyj. Er fügte hinzu, dass er nach dem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Länder den ukrainischen Siegesplan allen anderen Partnern auf dem Treffen in Ramstein vorstellen werde.