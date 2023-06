EP-Präsidentin bereit für Beitrittsgespräche mit der Ukraine bis Ende des Jahres

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, hat erklärt, dass sie den Beginn der Gespräche über die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union Mitte Dezember dieses Jahres unterstützt. Dies sagte sie während eines Treffens mit Journalisten in Brüssel am Donnerstag, 29. Juni, berichtet Politico.

Metsola sagte, die EU müsse „ihre Versprechen zur Aufnahme von Verhandlungen einhalten“.

„Die Reformbemühungen der Ukraine waren außergewöhnlich, vor allem während des Krieges. Wenn die Kriterien für Reformen ausreichend erfüllt sind, müssen wir darauf reagieren. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass dies in diesem Jahr erreicht werden kann“, sagte Metsola.

Auf die Frage nach dem Beitrittsgesuch der Ukraine sagte die Präsidentin des Europäischen Parlaments, dass sie angesichts der Aussagen, die sie von den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten gehört habe, optimistisch sei.

„Wir hoffen, dass der Europäische Rat im Dezember der Ort oder der Zeitpunkt sein wird, an dem dieser Schritt (die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen – Anm. d. Red.) vollzogen werden kann“, sagte sie.

Metsola fügte hinzu, dass die EU ihrerseits einen Schritt machen sollte, sobald die Reformen in der Ukraine abgeschlossen sind.

Zuvor hatte Metsola erklärt, sie sei sehr beeindruckt von „den Fortschritten, die die Ukraine bei der Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission gemacht hat“.