Die Preise für Gurken sind in der Ukraine gefallen: Wie hoch ist ihr Preis?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Ende dieser Woche verkauften die Erzeuger in der Ukraine Gewächshausgurken zu 25-48 Hrywnja/kg, was im Durchschnitt 15% billiger ist als am Ende der letzten Arbeitswoche.

Dies berichten die Analysten von EastFruit.

Den Vertretern der Betriebe zufolge ist der Hauptgrund für den Preisrückgang ein recht großes Angebot an Gurken aus Sommergewächshäusern von Betrieben in der südlichen Region, die zu einem durchschnittlichen Preis von 18 Hrywnja/kg verkauft werden.

Analysten zufolge sind die aktuellen Verkaufspreise für Gurken in der Ukraine im Durchschnitt 17% niedriger als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Gleichzeitig schließen die meisten großen Marktteilnehmer weitere Preissenkungen in diesem Segment nicht aus. Das liegt daran, dass das Angebot an Gurken aus Sommergewächshäusern weiter zunimmt, während der Absatz dieses Produkts leicht zurückgegangen ist.

Um es kurz zu machen:

Anfang Mai verkauften die ukrainischen Gewächshäuser Gurken je nach Sorte, Qualität und Menge zu einem Preis von 40-70 Hrywnja/kg, was im Durchschnitt 12% billiger ist als eine Woche zuvor.

In der ersten Maihälfte verkauften die Gewächshausbetriebe Gurken zu 50-75 Hrywnja/kg, was im Durchschnitt 17% teurer ist als eine Woche zuvor.Anfang Juni sanken die Gurkenpreise weiter.