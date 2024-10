Die Preise für Sonnenblumen haben ein Dreijahreshoch erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Analysten sagen, dass der Preisanstieg noch durch die steigenden Kosten für Sonnenblumenöl auf dem Exportmarkt begünstigt wird.

In der vergangenen Woche sind die Sonnenblumenpreise in der Ukraine wieder deutlich gestiegen und haben den höchsten Stand seit Ende Mai 2021 erreicht. Dies geht aus der Beobachtung von APK-Inform IA hervor.

Die offiziellen Einkaufspreise der Verarbeiter erreichten in diesem Zeitraum 22500-24500 Hrywnja/t SRT.

„Die Unternehmen berichteten, dass das Angebot an Ölsaaten leicht gestiegen ist, aber immer noch unzureichend ist. Daher haben diejenigen, die dringend ihre Bestände auffüllen mussten, um ihre vertraglichen Verpflichtungen in Bezug auf Öl zu erfüllen, die Preise im Vergleich zur Vorwoche aktiver angehoben (bis zu +1000 Hrywnja/t) und waren bereit, für große Mengen und Öligkeit mehr zu zahlen“, heißt es in dem Bericht.

Analysten merkten an, dass der Preisanstieg immer noch durch einen Anstieg der Kosten für Sonnenblumenöl in Richtung Export begünstigt wird. Gleichzeitig berichten immer mehr Verarbeiter, dass die Rentabilität der Verarbeitung gering oder fast nicht mehr vorhanden ist.

Das historische Preishoch für Sonnenblumen in der Ukraine wurde im März 2021 verzeichnet – 25500-27400 Hrywnja/t SRT.

Zuvor hatten wir geschrieben, dass die Kartoffelpreise in der Ukraine neue Rekorde erreicht haben.