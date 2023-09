Die PrivatBank hat vor den geplanten Wartungsarbeiten in der Nacht zum 3. September gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Online-Banking von Privat24 wird bis 5 Uhr morgens aufgrund einer Reihe von geplanten Wartungsarbeiten, die die Bank in der Nacht zum 3. September durchführen wird, geschlossen sein.

Dies teilte der Pressedienst der PrivatBank mit.

„Die PrivatBank führt komplexe Routinewartungsarbeiten durch, um den Kundenservice bequemer und sicherer zu gestalten. Während der Arbeiten am 3. September, von 00:00 bis 05:00 Uhr morgens, wird es eine technische Pause im Betrieb von Privat24 digital bank und Privat24 for business geben“, heißt es in der Erklärung.

Der Pressedienst der Bank weist außerdem darauf hin, dass es zu vorübergehenden Verzögerungen beim Betrieb anderer Bankdienstleistungen kommen kann.

Die PrivatBank bittet ihre Kunden, bei der Nutzung von Privat24 den Zeitplan der geplanten Wartungsarbeiten zu berücksichtigen.