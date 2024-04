"Prozente oder Zinsen": Ein Sprachförderer räumt mit Mythen über das Surzhyk auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen und ihre Nachtigallensprache verbessern, haben sich manchmal gefragt, wie man „für die Fahrt bezahlen“ oder „für die Reise bezahlen“ sagt.

Der ukrainische Sprachförderer Andrii Shymanovskyi räumt auf seiner Instagram-Seite mit den Mythen über einige surzhyk auf.

„Wie sagt man es richtig: für den Fahrpreis bezahlen oder den Fahrpreis bezahlen. Die Antwort lautet: beide Möglichkeiten sind richtig. Die Verben bezahlen und bezahlen für stimmen in der Bedeutung von „für etwas bezahlen“ überein. Aber es gibt einen Unterschied: pay wird immer mit einer Präposition verwendet, pay ohne. Vergleichen Sie: pay for the fare/pay for the fare“, erklärt Andrii Shymanovskyi.

Kann man sagen, dass man umsonst reist „Es ist möglich. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass frei eine Kopie des russischen Wortes „besplatnyj“ ist. Es gibt ein ähnliches Wort im Tschechischen, Slowakischen, Polnischen, Slowenischen und Serbischen. Die besten Synonyme sind: umsonst, umsonst, umsonst, umsonst, umsonst, umsonst, umsonst“, so der Sprachblogger.

Was ist richtig: 30 Prozent weniger oder 30 Prozent weniger? Die Antwort ist: beides ist richtig.

„Prozent“ ist ein spezifisches Wort ukrainischen Ursprungs, und „Prozent“ ist ausländischen Ursprungs. Aber es ist möglich, „Prozent“ zu verwenden, es wird kein Fehler sein, also wählen Sie die Option, die Ihnen gefällt, fasst Shymanovskyi zusammen.