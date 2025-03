Die Kiewer Einkaufszentren haben ihre Vermietungsleistung verbessert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Leerstandsquote in Kiewer Einkaufszentren lag 2024 bei 13%, gegenüber 16,3% im Jahr 2023, und die Mietpreise nähern sich dem Vorkriegsniveau an, so die Ukrainian Retail Guild. 2024 war die höchste Leerstandsquote typisch für regionale (15,1%) und Stadtteilformate (15,2%) und konzentrierte sich hauptsächlich auf vier Objekte: Blockbuster Mall, Marmalade, Promenada Centre und Art Mall. Die typischen Mietpreise in ukrainischen Einkaufszentren nähern sich allmählich dem Vorkriegsniveau an. Der durchschnittliche Mietpreis für Einzelhandelsgalerien mit einer Verkaufsfläche von 50-200 m² lag im Dezember 2024 bei $22,1/qm. Im Dezember 2021 betrugen sie 22,8 $/qm und im Jahr 2022 fielen sie auf 18,7 $/qm. Im Dezember 2024 lagen die festen monatlichen Mietpreise pro qm, ohne Zinsen auf den Einzelhandelsumsatz, Mehrwertsteuer und Betriebskosten in den Einkaufszentren der Hauptstadt wie folgt: für Kioske mit einer Fläche von 1-10 sq. m – von $70 bis $250; für Restaurants und Cafés $1-15; für Unterhaltungszentren für Kinder $1-6; für Kinos $1-4; für Bekleidungsgeschäfte mit einer Fläche von 600-1500 sq. m von $1 bis $18; für eine Modegalerie mit einer Fläche von 100-200 qm von $1-$32; für Elektronik-Supermärkte von $1 bis $8; für Lebensmittel-Supermärkte von $1 bis $15. Zur Erinnerung: Im August 2024 wurde berichtet, dass die Leerstandsquote in Einkaufszentren in Kiew zum Ende des ersten Halbjahres 2024 auf 15,2% gesunken ist.