Putin sollte aufhören, in einer Blase zu leben - Selenskyj

Der russische Präsident Wladimir Putin lebt in einer Informationsblase, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjj. Dies sagte er in einem Interview mit ABC News.

„Präsident Putin muss den Dialog aufnehmen und aufhören, in einer Informationsblase ohne Sauerstoff zu leben. Man weiß nicht, wie realistisch die Informationen sind, die er erhält“, sagte Selenskyj.

Er sagte, er sei bereit, mit Russland über die Krim und den Donbass zu sprechen: „Wir können darüber diskutieren und einen Kompromiss darüber finden, wie die Menschen dort weiterleben werden.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass das ukrainische Volk nicht bereit ist, zu kapitulieren und Ultimaten zu stellen.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass „die Entnazifizierung, die Putin vorschlägt, die Zerstörung der Nation bedeutet, sie ist Nazismus, wie in den 40er Jahren“. Der ukrainische Präsident warnte die westlichen Länder, dass Russland nicht nur vor der Ukraine Halt machen werde und dass ein Krieg auch sie treffen könnte.

„Alle denken, wir seien weit weg von Amerika oder Kanada. Nein, wir befinden uns in dieser Zone der Freiheit. Und wenn die Grenzen der Rechte und Freiheiten verletzt und mit Füßen getreten werden, dann müssen Sie uns schützen. Denn wir sind die Ersten. Und Sie werden Zweiter sein. Denn je mehr das Tier frisst, desto mehr wird es wollen“, so Selenskyj.

Selenskyj hatte zuvor Putin aufgefordert, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. „Runter von unserem Land. Wenn Sie jetzt nicht gehen wollen, setzen Sie sich mit mir an den Verhandlungstisch, ich bin frei. Nur nicht um 30 Meter, wie bei Macron, Scholz – ich bin ein Nachbar! Ich beiße nicht. Ich bin ein normaler Mann, setzen Sie sich zu mir, reden Sie mit mir, wovor haben Sie Angst? Wir bedrohen niemanden. Wir sind keine Terroristen“, sagte er.